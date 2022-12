The Harvest Resmikan Store ke-79 di Kota Serang

banten.jpnn.com, SERANG - The Harvest meresmikan store ke-79. Lokasinya di Jalan Jendral Sudirman, Sumur Pecung, Kota Serang.

Tampil dengan desain baru yang minimalis pembukaan store ini disambut antusias oleh Cake Lovers di Serang.

Chief Executive Officer (CEO) Mount Scopus Group Indonesia Edison Manalu berharap dengan paduan warna yang manis, yaitu putih, pink, dan emas, Cake Lovers Serang akan betah menghabiskan waktu bersama yang terkasih di store The Harvest.

“Tak hanya itu, kami juga memiliki berbagai menu lezat yang mendukung quality time bersama sahabat atau keluarga,” tuturnya.

Berbagai menu mulai dari appetizer, snack, hingga dessert tersaji di store The Harvest New Look.

Store The Harvest ke-79 di Kota Serang. Foto: Sapta P/JPNN.com

Kini, tak hanya menikmati cake, ice cream, dan chocolate, Cake Lovers pun dapat mencoba berbagai hot menu seperti burger, savory pancake, dan sandwich yang dapat dinikmati di tempat.

“Hadirnya berbagai menu baru, merupakan salah satu cara kami memberikan layanan terbaik dan bentuk penghargaan tertinggi kepada Cake Lovers yang telah mendukung The Harvest selama 18 tahun,” ujar Edison.