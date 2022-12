Tahun Baru di Aston Anyer Beach Hotel Bakal Lebih Asyik, Seperti di Bali

banten.jpnn.com, CINANGKA - Aston Anyer Beach Hotel akan menyelenggarakan perayaan malam Tahun Baru menjadi tambah asyik dan lebih berkesan.

Perayaan Happy New Year 2023 bersama Aston Anyer Beach Hotel akan mengangkat tema 'Be An Influencer'.

Aston Anyer Beach Hotel berlokasi di Jalan Raya Karang Bolong, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang.

Cluster Assistant Director of Marketing Communications Juliawati Sadeli mengatakan perayaan Tahun Baru 2023 akan diselenggarakan pada 31 Desember 2022 acaranya akan dimulai sekitar pukul 18.00 WIB.

"Acara perayaan malam Tahun Baru untuk awal akan ada gala dinner dengan tempat di Ballroom Aston Anyer Beach Hotel," ucap Juliawati kepada JPNN Banten, Sabtu (3/11).

Juliawati menambah paket menginap juga tersedia pada momentum perayaan Tahun Baru dengan harga spesial Rp 5.508.000 untuk tiga hari dua malam.

"Tamu akan kami sediakan tipe kamar studio ditambah bisa mengikuti gala dinner malam Tahun Baru untuk dua orang, kemudian mendapat breakfast (sarapan)," tuturnya.

Bagi pengunjung yang hanya ingin mengikuti perayaan malam Tahun Barunya saja, harga tiketnya sekitar Rp 350 ribu.