Wabendum Hipmi Banten Jadi Pembicara Workshop Internasional di Surakarta

banten.jpnn.com, SERANG - Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (Febi) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta mengggelar international workshop.

Acara tersebut digelar pada Rabu (29/5) di Graha UIN RM Said Surakarta dengan tema 'Creating Young Entrepreneurs Toward The Halal Industrial Era'.

Narasumber dalam acara tersebut ialah Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Banten Wimam Pradana Putra.

Wimam dikenal sebagai sosok pengusaha muda yang menginspirasi serta sudah banyak mendapat penghargaan.

Pada kesepakatan tersebut, Wimam memberikan strategi bagiamana cara mengembangkan bisnis halal di era digital.

Menurutnya, inovasi dapat menjadi kunci dalam pengembangan bisnis yang dibarengi dengan penerapan teknologi.

"Menjadi pengusaha muda harus berani berinovasi serta bisa memanfaatkan teknologi secara maksimal untuk menciptakan nilai tambah bagi bisnis yang dijalani," ucap Wimam.

Maka dari itu, kata Wimam, anak muda terlebih mahasiswa harus mampu membaca peluang bisnis.