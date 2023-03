Atlet Cantik Nike Inayah Bakal Ikut Lomba Freediving di Korsel

banten.jpnn.com, SERANG - Atlet berparas cantik asal Indonesia yang memiliki nama lengkap Nike Inayah akan mengikuti lomba freediving di kancah internasional.

Perlombaan itu akan diselenggarakan di Korea Selatan (Korsel) yang diikuti 55 negara pada 10 Juni sampai 17 Juni 2023.

Perempuan dua orang anak tersebut bakal mengikuti perlombaan di ajang Association International for the Development of Afnea.

Nike optimistis akan membawa nama baik Indonesia pada perlombaan mendatang.

"Aku akan membawa nama baik Indonesia di kancah internasional bersama lima rekan lainnya," ucap Nike, Kamis (30/3).

Nike menjelaskan perlombaan dunia AIDA sudah digelar sejak 1992, di mana tahun sebelumnya 2022 dilaksanakan di Burgas, Bulgaria.

"Berbeda dengan negara lain. Untuk tahun ini di Korea Selatan, Indonesia baru pertama kali mengikuti ajang bergengsi freediving," ujarnya.

Dia meminta doa serta dukungan dari seluruh masyarakat agar Nike bersama Ernaldo Sanyoto, Windy Burhan, Jovan Giovani, Mikhael Dominico, dan Safir Abdi dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya di Korea Selatan.