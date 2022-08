Polresta Serang Kota Bongkar Kasus Judi, Tersangkanya Banyak Banget

banten.jpnn.com, KOTA SERANG - Jajaran Polresta Serang Kota mengungkap 13 kasus perjudian online dan konvensional.

Kapolresta Serang Kota Kombes Nugroho Arianto mengatakan ada 18 tersangka yang ditangkap dalam satu pekan terakhir.

Para tersangka tersebut berinisial SS, NR, SG, RH, YL, AP, BN, AL, IL, AS, ES, HA, SP, MK, SF, UM, IS, dan US.

"Penangkapan tersebut merupakan kerja sama antara jajaran polresta dan polsekta," ungkap Kombes Nugroho saat konferensi pers, Rabu (24/8).

Dia menambahkan judi yang dimainkan berjenis toto gelap (togel).

"Latar belakang pekerjaan ke-18 tersangka terdiri dari buruh harian lepas, petani, hingga pegawai swasta," jelasnya.

Selain ditangkapnya para tersangka, personel juga mengamankan barang bukti sebesar Rp 2,4 juta, 23 telepon seluler, dan empat sepeda motor.

"Para pelaku akan dijerat Pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman pidana sepuluh tahun penjara," jelasnya. (mcr34/jpnn)